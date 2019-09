Para cerrar, dijo: “La mejor política social posible es dar trabajo. No solamente es el gran ordenador social, es el motor de sostén de una economía familiar, el motor de consumo de un municipio y el motor de desarrollo de una provincia. A partir de octubre, y del 11 de diciembre, vamos a dar vuelta esta triste página y a hacer que la provincia de Buenos Aires vuelva a ser la potencia que nuestro país se merece”.

Y refiriéndose a la situación local señaló: “Hace algunos años a este Parque Industrial ingresaban más de 15 mil vehículos por día y el dilema que se planteaba era cómo generar más accesos. Eso era porque había trabajo. Hoy veo a muchos de los que están acá y sé que viven la dificultad de que su fábrica esté al 40 por ciento de su capacidad, que apagaron las máquinas o tuvieron que reducir el personal. El compromiso con cada uno de ustedes es transformar esa situación nuevamente en oportunidades”. Y remató: “Pilar no debe ser menos de lo que tiene que ser: un municipio productivo y pujante”.

En ese sentido, Achával coincidió en que “quieren convencernos de que la Provincia es inviable, y nosotros sabemos que no es así”. “La Provincia que se viene es parte de un acuerdo entre todos en donde la decisión es generar las condiciones para que haya más producción, mayor consumo y más trabajo”, enfatizó.

Quien también estuvo presente fue el diputado y dirigente industrial, José Ignacio de Mendiguren, quien remarcó: “Sin industria no hay país. Estoy convencido de que a partir del 11 de diciembre todos vamos a iniciar una etapa trascendente para nuestra Provincia y para nuestro país. Una etapa que nos vuelva a poner en la agenda del crecimiento y no del ajuste”.

Por su parte, Sergio Massa expuso: “Los municipios son el primer mostrador y el primer motor de desarrollo que tiene un país, por eso en el Frente de Todos el compromiso es con cada distrito, con cada fábrica, con cada proyecto”. Y agregó: “Buenos Aires es la locomotora más importante para el desarrollo, y si esta provincia no funciona difícilmente funcione el resto del país, por eso, la agenda de la producción y el desarrollo tienen que volver a ocupar un lugar central en su política”.

Luego, Kicillof mencionó que “en la provincia de Buenos Aires, en los últimos 45 meses, 140 empresas cerraron cada mes, consecuencia de un modelo que abrió las importanciones, dolarizó las tarifas, subió las tasas y los costos y que no generó ninguna ayuda a los que seguían sosteniendo a sus empresas”. Y por eso remarcó: “Necesitamos recuperar un Estado que trabaje por y para nuestra industria argentina. No hay ninguna experiencia de desarrollo industrial sin un Estado presente. Se necesita un Estado comprometido con el desarrollo de sus fábricas, un Estado que genere políticas que fomenten el trabajo y que se haga cargo de hacer girar la rueda productiva”.