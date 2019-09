Al respecto la situación socioeconómica actual a nivel nacional, el intendente manifestó que “la realidad es cada vez peor, lo que está sucediendo en la economía es gravísimo. Pero lo que más me llama la atención es la enorme insensibilidad que tiene el presidente, porque vemos que han ‘timbeado’ fortunas en el dólar, pero han puesto muy poca plata en esto: en medicamentos y alimentos. Con estas contingencias del dólar es muy difícil para nosotros comprar insumos, dado que están atados a esta variable. Por lo tanto, hubiésemos esperado que de los 5 mil millones de dólares que se fueron desde las PASO hasta acá, al menos el 5% se pudiera haber dedicado a cubrir estas necesidades. Con eso se podría dar de comer a todo el conurbano y asegurarle medicamentos a la gente”, concluyó Sujarchuk.

El jefe comunal fue enfático al afirmar que “la salud es un derecho, no es un costo ni una obligación ni un privilegio”. Esta UDP duplica el tamaño de la original, contando ahora con laboratorio, sala de rayos y equipos de emergencia. “La época de elecciones es temporada alta para grandes mentirosos, pero nosotros queremos decir la verdad: esta es la guardia que salva vidas”, expresó Sujarchuk, remarcando que la nueva UDP cuenta con la tecnología necesaria para atender cualquier urgencia de salud que pueda presentarse.