Para evitar una colisión en cadena, el chofer del camión condujo por la lomada contigua a la bajada de la autopista y terminó impactando con una camioneta en la que se elaboran DNI. En el lugar se llevaba a cabo un operativo de “El Estado en tu Barrio”, por lo que el accidente pudo ser trágico. Afortunadamente no se produjeron víctimas fatales, aunque una persona resultó con heridas leves.

This site is protected by wp-copyrightpro.com