Así, los efectos del resultado de las elecciones primarias golpean a Jesús Cariglino, el ex intendente y hoy candidato a jefe comunal de Juntos por el Cambio. Los magros resultados, seguramente muy por debajo de lo que esperaba, trajeron consecuencias en su espacio, que ya empezó a tener reacomodamientos, y una primera fuga, que probablemente no sea la única.

“Seguiré trabajando desde mi lugar por los vecinos de Malvinas Argentinas, como siempre lo he hecho, con convicción y lealtad hacia cada uno de ellos, haciéndome eco de sus necesidades y tratando de acompañarlos en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando como sociedad”, agregó la mujer, quien además es vicepresidente del organismo estatal.

Se trata de Nora Mancilla, quien mediante un comunicado de prensa anunció que se alejó del bloque macrista de ese organismo provincial. Otro duro revés para el principal referente del espacio en el distrito, el ex jefe comunal Jesús Cariglino, quien viene de perder por amplio margen en las elecciones primarias.