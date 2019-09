La edición 23 del festival se llevó a cabo en la Plaza Mitre, donde se instalaron más de 200 stands con artesanías y comidas típicas, y se presentaron diariamente espectáculos artísticos. “Queremos que el vecino de San Fernando se encuentre en esta plaza, comparta y se integre, y nosotros como funcionarios públicos sentimos la obligación de estar junto a ellos”, dijo el presidente del Concejo Deliberante local, Santiago Aparicio.

El domingo fue otra jornada del ya tradicional Encuentro Nacional de Artesanos, en la que miles de vecinos pudieron recorrer sus más de 200 stands que ofrecen artesanías, comidas típicas y la presentación de distintos espectáculos.

El presidente del Concejo Deliberante sanfernandino, Santiago Aparicio, visitó la feria y dijo: “Estamos hoy compartiendo con todos los vecinos que vinieron a disfrutar este tercer día; mañana finaliza. Este festival se hace todos los años y concurren artesanos de todo el país; nos gusta mucho tenerlos acá, porque en estos momentos difíciles en lo económico, se puede venir a pasear con la familia y ver los trabajos de los artesanos. Además, hay números musicales con diversos artistas durante las cuatro jornadas, lo que permite a nuestros vecinos tener un show gratuito a cielo abierto”.

Y concluyó: “Queremos que el vecino de San Fernando se encuentre en la Plaza Mitre, comparta y se integre, y nosotros como funcionarios públicos sentimos la obligación de estar junto a ellos. Por eso agradecemos a todos los artesanos, a los organizadores y al área de Cultura del Municipio”.

El cierre musical estuvo a cargo de Unión Sanfernandina y del reconocido Grupo Urraka, del que su director, Emanuel Calderón, dijo: “Estamos muy contentos de estar acá en el Encuentro Nacional de Artesanos, porque nosotros nacimos en San Fernando hace 10 años con el Centro Cultural Urraka, así que es un orgullo estar presentes acá. Y es la primera vez, así que la motivación es doble. Estamos súper contentos”.

Y explicó: “Urraka es un grupo de ocho artistas que viene de distintas ramas, como teatro y música. Es una mistura para un espectáculo de humor para toda la familia, con música en vivo”.

Cientos de vecinos pasaron a comprar algún recuerdo o probar alguna especialidad gastronómica. Y otras vecinas que aprenden en los Talleres Artísticos municipales pudieron exponer las muestras de su talento.

Entre los visitantes de la muestra, Fernanda, de Virreyes, que la visitó con su mamá y sobrinos, destacó: “La verdad que es la primera vez que vengo. Muy lindo todo, me gustó”. Otro vecino, Maximiliano, dijo: “La verdad que está bueno por el movimiento que genera y es una salida en familia, para disfrutar y ver cosas que están buenas, como la tienda de cuchillos, que los hace un artesano realmente muy creativo. Que vengan, que está lindo”.

María del Carmen, comerciante de San Fernando, opinó: La verdad que hermosa, me gusta, está muy linda. Nunca había venido, pese a que estoy hace 10 años en San Fernando, hoy vine y me encantó. He visto muchas cosas lindas, y hay de todo”.

Adrián, otro vecino, agregó: “Aproveché a mirar un poco la feria que es muy linda. Vengo todos los años, y es muy creativa como siempre”. Y Eliana, que vino desde Pilar, dijo: “Fui partícipe de esta feria hace como 20 años, y todavía siguen algunos compañeros. Vine con mi hijo de 14 para hacer algo distinto”.