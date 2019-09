La Comuna inició una nueva edición del programa que busca prevenir enfermedades cardiovasculares. Cientos de vecinos se hicieron chequeos en la plazoleta del mástil del centro comercial de San Isidro.

El Municipio de San Isidro volvió a las calles con la octava edición de la campaña gratuita “Corazón Saludable”, el programa que instala postas sanitarias en la vía pública para que los vecinos se realicen diferentes controles médicos y de esta manera prevenir enfermedades cardiovasculares.

Al igual que cientos de vecinos, el intendente Gustavo Posse se acercó a la plazoleta del mástil del centro comercial de San Isidro y afirmó: “La idea es que donde circula mucha gente se instalen estas postas saludables, para que los vecinos se puedan realizar los chequeos indispensables, tener contacto con nutricionistas y médicos. Esta es una inversión en prevención que nos permite vivir más saludablemente a todos los vecinos del distrito”.

A su lado el subsecretario de Salud, Juan Viaggio, agregó: “Salimos a la calle para acercarle a la gente estos controles cardiológicos, con varias miradas, así después el paciente se lleva un perfil completo de su situación cardiológica. Es fundamental siempre la detección precoz de cualquier patología y para eso hay que actuar desde la prevención”.

Los vecinos que participaron de “Corazón Saludable” hicieron un circuito de salud. Primero, recibieron una ficha clínica que fueron completando en cada posta sanitaria; entre los controles hubo evaluaciones nutricionales para controlar el peso; con una punción digital para extraer una gota de sangre se controló la glucemia y colesterolemia; también se tomó la tensión arterial; y además, personal del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central evaluó la vulnerabilidad a esta enfermedad a través de un breve test.

En todos los casos, de acuerdo con los resultados obtenidos, la persona recibió las indicaciones médicas correspondientes y, de ser necesario, se los derivó con especialistas del sistema de salud municipal.

“Viví toda mi vida acá. Me parece muy bueno que se hagan este tipo de iniciativas”, comentó Jorge Renard, de San Isidro.

“Vine al oculista y me encontré con la posta sanitaria, así que no dudé en hacerme los controles. Me parece espectacular que hagan esto y se nota la importancia que le dan a la salud”, remarcó Nora González, de Beccar.

“Todas estas propuestas que organiza el Municipio, al igual que la campaña de vacunación por ejemplo, me parecen fundamental y positivas”, concluyó Silviana Burstin, de San Isidro.