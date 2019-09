El corte de boleta en José C. Paz fue importante y el intendente no tuvo la misma performance que los...

“Hace 15 años que vivo en este barrio de José C. Paz y siempre estuvo igual, sin red de agua...

“Tomo siempre la línea 749, el ramal que va por Buttler. No cobran el mínimo de boleto correspondiente, en vez de $18 cobran $20, y no te dan ningún tipo de explicación”, comentó la mujer.

La denuncia la hace una vecina de José C. Paz a través del Whatsapp de SMnoticias . La usuaria de la línea de colectivos afirma que los choferes se niegan a cobrar el boleto mínimo para tramos cortos.

Vecinos denuncian que la línea 749 no respeta el boleto mínimo “y cobran lo que quieren”