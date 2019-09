El diputado provincial, acompañando por el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, estuvo presente en la tradicional procesión que se inició en el cuartel de Bomberos -Colón y Constitución- y concluyó en la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu. Luego se celebró la santa misa. “Hay una situación difícil del país y acá nos encontramos todos entendiendo que debemos tender la mano al que más lo necesita”, sostuvo.

En una jornada muy emotiva para los sanfernandinos, se llevaron adelante las fiestas patronales por el Día de Nuestra Señora de Aránzazu, que culminaron con la procesión que recorrió la calle Constitución, pasando por el centro comercial, hasta llegar al céntrico templo donde se celebró la santa misa. Los Bomberos Voluntarios de San Fernando trasladaron la figura de la virgen, acompañados por las familias de la comunidad presentes en el festejo. El diputado provincial Juan Andreotti y el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, estuvieron presentes en las festividades.

“Estamos celebrando a nuestra patrona de Aránzazu, acompañando a toda la comunidad. Juntos caminamos toda la calle Constitución hasta llegar a esta parroquia tan linda para compartir un momento. Hay una situación difícil del país y acá nos encontramos todos entendiendo que debemos tender la mano al que más lo necesita”, dijo Andreotti.

Por su parte, el párroco Jorge Lagazio destacó: “Hoy es el Día de Aránzazu, que es la madre patrona de San Fernando. Con una tarde lluviosa pero igual la gente se congregó. Estamos caminando, aprovechando para dar bendiciones y repartir estampitas. Están presente Juan Andreotti, Santiago Aparicio y los funcionarios municipales, también los Bomberos y es muy lindo que se de este encuentro entre los vecinos y los servicios de la comunidad. Siempre agradecidos y que la Virgen nos saque lo mejor del corazón para hacerle el bien a todos”.

Los vecinos que participaron de la procesión y de la santa misa agradecieron y se mostraron felices por esta fiesta de la Patrona de San Fernando. El sanfernandino Nicolás opinó: “Ws un día especial que a mí me encanta, me gusta y disfruto. Es bastante importante que se junten las familias, es un momento lindo”. Otra vecina, Daisy coincidió: “Me parece buenísimo como han preparado todo. Hay una gran unión y me voy con una fe bárbara”.

También festejó Virginia, quien señaló: “La verdad que soy devota y me encanta venir a las misas. Es hermoso que nos juntamos y somos todos hermanos acá, una gran familia. Y estoy muy contenta con todo lo que hizo el Intendente, está muy lindo San Fernando”. Finalmente, Susana expresó: “Es el reflejo de una comunidad hermosa, doy gracias por pertenecer. Cada uno trae su corazón y su trabajo, todos al servicios de los demás”.

Estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo; los subsecretarios de Salud Pública, Marcelo Campos, y de Coordinación y Privada, Sebastián Cañellas; el presidente de Bomberos, Héctor Smoje; concejales; miembros de Boys Scouts y de Caritas; y familias de la comunidad.