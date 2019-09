“Seguimos trabajando en todos los barrios para mejorar el estado de las calles. Son obras muy importantes para los vecinos, que mejoran la circulación tanto particular como del transporte público”, aseguró el intendente Ramiro Tagliaferro sobre los trabajos que ya avanzaron en calles como Mercedes Álvarez y Pola.

