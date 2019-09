La actividad estuvo a cargo del área de prevención de la Dirección de Políticas de Género, dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento Familiar del distrito. Durante el encuentro, se compartieron distintas experiencias entre las participantes, para visibilizar que quienes sufren este flagelo no están solas.

Dirigido en esta oportunidad a más de 30 integrantes de la agrupación local “Mujeres con propósito”, la iniciativa tuvo como objetivo abordar ejercicios donde se pueda ver que no solo la violencia física es violencia de género.