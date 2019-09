“Quienes estamos acompañando los merenderos, comedores sabemos que cada día se multiplica el pan con la solidaridad y el servicio de quienes están ejerciendo esa vocación para servir a los más pobres, pero esto no es suficiente, sabemos que el Estado tiene que hacerse responsable de esta situación para valorar y promover la dignidad humana y uno de los valores fundamentales que es la alimentación” finalizó.

El párroco del lugar, el Padre Mingo se refirió a la situación actual del país y dijo: “Estamos acá por el problema doloroso y grave del hambre en la Argentina en este momento de crisis, en el cual me uno a la conferencia episcopal Argentina a través de la comisión de pastoral social que ha dirigido un documento importante al actual presidente Mauricio Macri, solicitando que se declare una emergencia alimentaria y nutricional, frente a la situación de desocupación que hay, la severa situación de pobreza e indigencia”.

Con el objetivo de visibilizar la situación crítica en Argentina y en particular en los barrios de San Martín es que se realizó un relevamiento para obtener el número de merenderos y comedores comunitarios existentes. Con el aval de la UNSAM, la Cámara Empresaria de San Martìn, la Iglesia y el municipio, organizaciones sociales y polìticas le dieron impulso a una jornada que consistió en recorrer todos los barrios de San Martín. También se relevó la cantidad de personas que trabajan en cada uno de los espacios y el número de niños y niñas que asisten.