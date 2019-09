Y como no podía ser de otra manera, el cierre de la jornada hizo bailar a todos, en esta ocasión, al ritmo del conjunto Onda Sabanera.

“Y aún quiero que sean más las mejoras para esta localidad, no solo en infraestructura, como lo va a ser en ensanchamiento del acceso principal Yrigoyen, la conexión con Del Viso y Ruta 8, sino también como una nueva subdelegación definitiva de Bomberos y la ampliación de prestaciones en salud. Quiero que los vecinos cuenten a minutos de sus casas con un centro que incluya diagnóstico de imágenes, laboratorio y puedan atenderse ahí sin necesidad de ir hasta el Sanguinetti”, finalizó.