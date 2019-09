Finalmente, el dirigente aseguró que “Roberto Lavagna es el mejor presidente que pueden tener los argentinos en este escenario”, en tanto “nos propone un gobierno de unidad nacional”. “Es la única persona que garantiza un triunfo en el ballotage” ante el Frente de Todos, analizó, y aseguró que “en agosto quedó claro que fracasó el gobierno de Mauricio Macri, y que además ya no es competitivo”.

“Todos los fines de semana corremos para unir ciudades, con la idea de visibilizar temas que vemos que en la agenda política no están. Hoy corremos por los niños de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que el 63 por ciento de los niños del conurbano son pobres”, explicó Bucca ante la prensa. “Esta semana presentamos un programa que tiene que ver con cuidar los primeros 1000 días de los niños. Necesitamos identificar a las madres desde la concepción y realizar un seguimiento hasta los 2 años, para garantizar una buena nutrición y el acceso a la salud”, agregó.