Uno de los candidatos a intendente presentes en la convocatoria fue el periodista Luis Otero, quien se enfrenta en Avellaneda al ultra K Jorge Ferraresi. El ex hombre del Noticiero 13 rechazó el calificativo “sin tierra” que en el Pro les otorgan a los aspirantes a jefes comunales: “en todo caso somos sin gestión, porque yo tengo tierra, es Avellaneda”. El abogado hizo continuo hincapié en “el momento emotivo” que se vivía en la plaza de Morón y en el cariño de la gente hacia la gobernadora, evitando preguntas políticas, sin embargo, reconoció que “tendremos que estar más despiertos” en la fiscalización de votos en octubre. “Nuestro ánimo es el mismo, con la misma fuerza para defender nuestra República, nuestra libertad, y nuestro sistema democrático, con transparencia y luchando por una Argentina mejor”, exclamo Otero, mientras afirmó que llegó a la política para quedarse.

Vidal “la mejor gobernadora de la historia, no es mafiosa ni corrupta, ni vinculada con los narcos”, exclamo un vecino de La Matanza. La mayoría de los consultados, también respaldaron la gestión nacional de Mauricio Macri.

“Si, se puede” y “la damos vuelta”, parecen ser los leitmotiv del Pro por estos días. Lejos del pegadizo “Macri ya fue” que entonan los seguidores del Frente de Todos, los militantes de Cambiemos intentan que no decaiga, aunque consultados por SMnoticias, no parecen seguros de que los números se reviertan en las Elecciones Generales.