Al llegar la noche, los ojos del público se posaron en el escenario central, donde el humor se hizo presente con el show de stand up de Martín Pugliese, acompañado por Fer Barrera.

Abriendo la jornada, Milo Lockett demostró en su taller de pintura para niños que el arte no es solo cosa de grandes y que las obras de arte no están únicamente en los museos.

Desde las primeras horas de la tarde, los presentes pudieron recorrer los diferentes espacios como cine 360 grados, arte callejero, circo, baile, stand up, lecturas de libros y talleres creativos. Además, las enormes figuras en el escenario central de la propuesta.