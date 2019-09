Luego del corte de cinta, el jefe comunal brindó unas palabras y entregó un ramo de flores y una torta a Hiolanda María Manfredi, vecina de Rincón de Milberg, con motivo de su cumpleaños número 94. Luego del canto tradicional masivo del público presente, Hiolanda dijo: “Me sorprendieron gratamente, no sabía que habían preparado esta sorpresa. Estoy muy contenta”. Posteriormente, el intendente, en compañía de autoridades municipales y vecinos, realizó la plantación de un árbol de Lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad.

“El contexto que están atravesando los argentinos es muy crítico, porque perdieron el trabajo, no llegan a fin de mes y no tienen para comer. Es por ello que los intendentes de la Provincia pedimos que se decrete la emergencia alimentaria para que ninguna familia pase hambre”, señaló Zamora, y agregó: “Estoy convencido que los equipos de gobierno nacional, de Alberto Fernández, y provincial, de Axel Kicillof, van a trabajar fuertemente para dejar atrás esta crisis”.