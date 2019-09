El candidato a intendente de Merlo por el Frente de Todos, David Zencich, dijo que tiene “un equipo que va a dejar todo para dar vuelta” la elección en octubre. Afirma que su propuesta va “contra el abandono en el que hoy se encuentra Merlo”, y reclama un debate con el intendente Gustavo Menéndez.

“Si bien la campaña no se oficializó, seguimos recorriendo los barrios”, comentó el concejal, mientras enlaza el tiempo propio y de su equipo con el trabajo legislativo, aunque, en una crítica, manifestó que en el HCD “recién tuvimos la segunda sesión del año la semana pasada”.

En Merlo el importante caudal de votos que obtuvo la formulación presidencial Fernández – Fernández, casi cuatro veces más que Mauricio Macri, complicó a cualquiera propuesta local que no sea la del Frente de Todos. Así y todo, Zencich dijo que mantienen las expectativas, y afirmó que “siempre uno compite para ganar, por eso el oficialismo no se tiene que confiar porque acá hay un equipo que va a dejar todo para dar vuelta” la elección.

Zencich dijo que la prioridad en las PASO era superar la interna, pero “siempre supimos que nuestro adversario era el intendente Gustavo Menéndez”, por eso, explicó, siempre la propuesta fue “contra el abandono en el que hoy se encuentra Merlo”.

De todos modos, el peronismo local tuvo un fuerte respaldo, entre Menéndez y Othacehe. Frente a eso, el hombre de Cambiemos consideró que el ex intendente y el actual, “dejan en casi 30 años de gobierno un distrito que en el 65% no tiene cloacas, donde una de cada dos personas no tiene ni agua ni gas de red, y seis de cada diez cuadras son de tierra”.

“Son muy respetuoso del voto de la gente, pero a veces el vecino tiene miedo de darle a otros sectores la responsabilidad de gobernar un distrito tan peronista Merlo”, entiende el dirigente, quien se manifiesta confiado de poder darle esa confianza al electorado frente a octubre.

En otro orden, días atrás, los “sin tierra” se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal. Sobre el encuentro, David Zencich expuso que el eje fue la territorialidad de la campaña. “En Merlo seguimos con el operativo ‘cerca tuyo’, lo que es nuestra bandera”, para el diálogo con el vecino, “dando la cara como la dimos siempre, aceptando que el voto de agosto fue una alerta que nos dio la gente”.

Zencich, quien también es comerciante de la zona, reconoce estar pasándola difícil, sin embargo considera que las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional y el provincial sirven para “alivianar el bolsillo”, no obstante, dijo que quiere “un país previsible, porque no nos sirve fundirnos cada 10 años y aplicar políticas de parches”.

“Las medidas antipáticas eran necesarias, pero es cierto que a la gente se le exigió mucho”, sostuvo.

Finalmente, en lo local, el candidato de Juntos por el Cambio deseó un debate electoral con el intendente Gustavo Menéndez: “ojalá los vecinos lo puedan tener porque hay mucho que tienen que explicar”.