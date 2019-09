De manera especial, como nuestro Obispo conversó con el candidato, esperamos que la campaña electoral no impida a todos los que participan de ella hacer lo posible por atender las necesidades urgentes que muchos tienen, en particular los más pobres y vulnerables.

Como viene haciendo la Conferencia Episcopal con los candidatos a la Presidencia, nuestra Iglesia local reafirma su disposición a la escucha, el diálogo y al encuentro con todas las posturas políticas que comparten el mismo anhelo de buscar el bienestar de todos los argentinos, y en nuestro caso en particular, de los que habitan los partidos que comprenden la diócesis.