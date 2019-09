No son buenos tiempos para el intendente Ramiro Tagliaferro, quien en las últimas semanas quedó envuelto en un escándalo clientelar cuando aparecieron en distintos corralones bolsones de mercadería, colchones, chapas y tirantes con su nombre, objetos que fueron repartidos en barrios vulnerables por estas mismas unidades que pusieron en riesgo la vida a un vecino.

