El martes próximo la central sindical realizará una jornada de lucha en todo el país. En ese sentido explicó que “el paro nacional es con movilización debido a la necesidad urgente de reabrir paritarias en provincia y nación”. “Está claro que este año la negociación salarial fue a la baja y por ello no firmamos nunca la conformidad. Esperamos un incremento considerable para los estatales provinciales y nacionales que fueron altamente perjudicados con las políticas económicas del Cambiemos”, completó Alessandrini.

Sobre las medidas del gobierno nacional señaló: “Son tardías y no alivianaron nada por la inflación. Este sigue siendo un gobierno que beneficia a unos pocos y apuesta a la timba financiera todo el tiempo. Además fue lamentable como culpabilizó al pueblo argentino por su voto”.

Consultado sobre como afectó al salario real esta devaluación, el gremialista respondió: “Estamos quedando 20 puntos abajo. Necesitamos que se reabra la paritaria urgentemente. Está bien lo del bono pero no es suficiente. Ese adicional es por única vez y en negro por lo que no impacta en nuestros aportes. Necesitamos inyectar plata en nuestro salario que está muy deteriorado. Jorge Macri nos prometió reabrir la paritaria si la economía explotaba”.