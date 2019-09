A raíz de un dato aportado por el National Center for Missing and Exploited Children, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y a través de la Policía Federal, investigó, ubicó y arrestó al involucrado, que había difundido pornografía infantil en reiteradas ocasiones. El hecho tuvo lugar en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires.

