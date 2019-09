El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, junto al diputado provincial Juan Andreotti, saludó a los alumnos participantes y dijo: “Acompañamos la peregrinación que hacen todos los años los chicos del colegio San Martín de Tours, nos parece muy importante compartir este momento en la previa a nuestras Fiestas Patronales. En este momento difícil que estamos pasando tenemos que ser muy solidarios, siempre salimos y hay que ser inteligente para no volver a caer”.

El jefe comunal Luis Andreotti, junto al diputado provincial y candidato a intendente Juan Andreotti, recibió a los alumnos del Colegio San Martín de Tours y miembros de la parroquia como anticipo de la tradicional procesión que iniciará el lunes 9 de septiembre a las 18:30 en las puertas del histórico Cuartel de Bomberos. “En este momento difícil que estamos pasando tenemos que ser muy solidarios, siempre salimos y hay que ser inteligente para no volver a caer”, expresó Luis Andreotti.