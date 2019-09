El PRO evalúa todas las alternativas posibles para no perder intendencias ante la debacle de Mauricio...

Por su parte, el Profesor de la UNAHUR Dr. Juan Luna discurrió sobre los avances de la astronomía a nivel mundial y sobre cuál es el rol de la Argentina. Para ello, comenzó describiendo los principales observatorios de nuestro país y los proyectos actuales en funcionamiento. A su vez, explicó que la conformación de consorcios entre países es la última tendencia para la implementación de infraestructura vinculada a la astronomía. Sobre el cierre de su exposición, Luna se refirió al perfeccionamiento de telescopios e indicó que su desarrollo tiene que ver con brindar más certezas sobre tres preguntas que la astronomía no puede (hoy) responder: ¿Qué es la materia oscura? ¿Estamos solos? ¿Dónde está la próxima tierra?.

El Dr. Mario Melita, (CONICET / UNAHUR / UNLP / UBA) fue el protagonista de la charla “De qué está hecha la Luna”. El especialista en mecánica celeste puso en consideración los principales aspectos físicos de la luna. “Es el satélite más grande del sistema solar. Representa un cuarto del radio la tierra”. Melita también se explayó sobre sus aspectos geológicos y mencionó algunas teorías que indagaron sobre su formación. “La composición de la luna es similar pero no idéntica a la tierra” indicó y advirtió sobre la ausencia de agua y campos magnéticos. Por último, compartió distintas imágenes logradas por misiones espaciales, que dan cuenta de su topografía y que son inasequibles desde nuestro planeta.