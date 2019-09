Desde esta mañana, el ferrocarril San Martín no cuenta más con el servicio gratuito de colectivos...

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzó hoy un nuevo paquete de medidas sociales y de acompañamiento para pymes. Vidal sostuvo: “No son medidas aisladas, tampoco forman parte de ninguna campaña electoral. No estoy acá como candidata, estoy acá para estar cerca de los que más lo necesitan”.