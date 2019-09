El corte de boleta en José C. Paz fue importante y el intendente no tuvo la misma performance que los...

A lo largo de la calle Defensa, señala y da testimonio visual el ciudadano. No hay ningún tipo de presencia del Estado Municipal y eso lo padece la gente, con focos de contaminación en las zanjas abiertas, que sumado a la falta de compromiso vecinal, son causal de inundaciones continuas.

“Hace 15 años que vivo en este barrio de José C. Paz y siempre estuvo igual, sin red de agua corriente, sin asfalto, y con las zanjas rebalsando de aguas servidas”, comenta Carlos, vecino del Barrio Sarmiento, a través de las redes de SMnoticias .

José C. Paz, gobierno ausente: Los vecinos de Barrio Sarmiento viven entre la podredumbre