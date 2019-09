El PRO evalúa todas las alternativas posibles para no perder intendencias ante la debacle de Mauricio...

Asimismo, la oposición solicitó un pedido de informe respecto a las matrículas escolares en el distrito y al Sistema Alimentario Escolar. El proyecto fue leído por el concejal Gustavo Alarcón, quien se basó en datos de la Universidad Católica Argentina y afirmó que hoy por hoy casi la mitad de los chicos en edad escolar no reciben los nutrientes necesarios para su crecimiento.