Un 49 por ciento fueron de San Isidro y un 51 por ciento de otros partidos como San Fernando, Tigre, San Martín, Escobar, Malvinas Argentinas y José C. Paz, entre otros.

Un 65,45 por ciento fueron de San Isidro y 34,55 por ciento de otros partidos como San Fernando, Tigre, San Martín, Escobar, Malvinas Argentinas y José C. Paz, entre otros.

Siguiendo una normativa internacional de categorización, denominada “Triage”, que clasifica la atención priorizando al paciente más grave indica que si bien hubo consultas de caso graves -5- la gran mayoría de consultas fueron de pacientes no graves, unas 7711.