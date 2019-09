“Jony era un pibe de laburo. Lo están queriendo ensuciar diciendo que era un delincuente y no lo vamos a permitir. Estos asesinos salieron a cazar a cualquiera y cazaron a mi cuñado, esa es la realidad”, concluyó.

La víctima, que estaba casado y con una hija, trabajaba desde hacía diez años en el sector de carpintería de la cadena de venta de artículos para la construcción y el hogar “Easy” de la ciudad bonaerense de San Martín y no tenía ningún tipo de antecedente penal.