Por último, Pirillo instó al mandatario a que, “como siempre le solicito, interceda ante la gobernadora para que la misma haga extensivo un bono de similares características al sector de los jubilados, que si bien han dejado de ser empleados municipales, no perteneciendo más a la planta estable del Municipio de Vicente López, pertenecen al Instituto de Previsión Social”, un ente dependiente de la administración bonaerense. “Es voluntad solidaria de nuestra parte también requerir un beneficio por y para ellos”, concluyó.

En el comunicado, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López le planteó al jefe comunal que sea en pagos de 3500 pesos en septiembre y octubre. “Consideramos que con el 35 por ciento de aumento salarial obtenido al básico y el bono de fin de año que rondará como cifra inicial los 8 mil pesos, sumados a estos 7 mil pesos, se ayudaría de gran manera a los trabajadores para hacer frente a la particular situación por la que atraviesa la Nación”, expusieron desde el gremio.