Finalmente, el alumno Juan quien disputó los partidos de Quemado, dijo: “Está parejo el torneo y estoy contento porque pude jugar todo el día, me sorprendió el nivel de los equipos. Las canchas son muy lindas y las tienen en buen estado”.

El gran evento deportivo reunió a cientos de alumnos de escuelas públicas y privadas en el Polideportivo 1, que compitieron en disciplinas como Fútbol, Fútbol Playa y Quemado. “Es importante que cada vez más chicos tengan la posibilidad de hacer deporte. Desde el Municipio seguimos sumando actividades para que los chicos estén contenidos y no estén en la calle”, destacó el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso.