Raro y complicado, pero la propuesta existe y estaría siendo analizada. Los distritos en cuestión son Tres de Febrero, Pilar, La Plata y Quilmes, entre otros. A cambio, dicen, ofrecen a los candidatos lavagnistas (a intendentes y concejales) cargos en los Ejecutivos. La propuesta no deja de ser interesante para muchos de los aspirantes de Consenso Federal, los que en su mayoría, en las PASO, no llegaron al 8% de los votos necesarios para que ingrese al menos un concejal a los Deliberantes comunales.

De esta manera quedarían, aprobación de la Junta Electoral mediante, boletas de Lavagna – Urtubey sin el último cuerpo de intendentes, el que se presentaría suelto. A su vez también habría boletas cortas de los alcaldes de Cambiemos, los que no perderían su adhesión a la devaluada boleta de Macri – Vidal.

El Pro evalúa todas las alternativas posibles para no perder intendencias ante la debacle de Mauricio Macri en territorio bonaerense. Trascendió que, por estas horas, el jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai, estaría al frente de las conversaciones con referentes de Consenso Federal para que en los distritos donde los intendentes del Pro perdieron frente al kirchnerismo, Lavagna presente “sueltos” a sus candidatos locales.