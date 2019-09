“Pese a que la devaluación y la delicada situación económica del país nos complicaron mucho, ya que todos estos trabajos implican insumos dolarizados, la previsión de la Municipalidad en haber licitado las distintas obras en tiempo y forma hizo posible que nosotros no suspendamos ninguna. En este caso también recibimos el aporte de empresas privadas del Parque Industrial de Garín, que se adhirieron al programa de Responsabilidad Social Empresarial. De esta manera, a contramano de lo que ocurre en el país, seguimos ampliando derechos y mejorando la calidad de vida de todos los vecinos”, finalizó el jefe comunal.

“La obra de entubamiento en la calle Corrientes de Maschwitz salda una deuda histórica con los vecinos de dicha localidad que a través del programa de Presupuesto Participativo votaron y decidieron destinar el dinero para tal fin. Éstas son las obras que ninguno quiere hacer porque no se ven, pero justamente la sensibilidad, la voluntad y la vocación de esta gestión es resolver los problemas como lo venimos haciendo en todas las localidades”, expresó Sujarchuk.