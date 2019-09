Además, dado que el laboratorio fue proyectado no sólo para la investigación sino también para tareas de docencia, se hará uso de las cámaras que cuenta en su interior, lo que permite registrar en tiempo real lo que allí se haga y reproducirlo en simultáneo las aulas.

El pasado viernes 16 de agosto se cumplió el primer año de trabajo desde la inauguración del laboratorio de micropropagación in vitro de especies vegetales. Se trata de la biofábrica de la Universidad Nacional de Hurlingham, un laboratorio móvil especializado en biotecnología vegetal.