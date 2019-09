Y agregó: “Agradezco al futuro intendente de Tres de Febrero y al ex ministro por estar acá en el Centro Integral de Prevención. Vemos el interés de este equipo para trabajar y transformar toda esta problemática de la inseguridad y la predisposición para dar la pelea que damos los intendentes más allá de las competencias, que en este caso es provincial. Estoy convencido que ellos van a estar al lado de sus vecinos en esta lucha”.

El intendente Juan Zabaleta recibió al diputado provincial y candidato a intendente de Tres de Febrero por el Frente de Todos, Juan Debandi, quien visitó Hurlingham para interiorizarse sobre las políticas de seguridad implementadas por el Municipio. También estuvo presente el ex ministro de Salud bonaerense y concejal tresfebrerense, Alejandro Collia.