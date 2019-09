Por su parte, Mirta Montervino, directora de la escuela, comentó que este programa “es algo muy importante, ya que muchos chicos no tienen los medios para llegar a los lentes. Además, hemos notado que a partir de poder acceder a ellos, mejoran su aprendizaje”.

Con la premisa fundamental de profundizar la política de inclusión para niños y niñas en edad escolar, el programa “Para verte mejor” cuenta con más de 10 años de implementación. Mediante el mismo, el Municipio de Tigre ofrece la posibilidad de acceder a equipamiento oftalmológico para el cual los alumnos son revisados por profesionales de la salud, a fin de diagnosticar los anteojos con la graduación más adecuada según cada necesidad particular.