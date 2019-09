Refiriéndose a la situación local describió: “En Pilar ese impacto se ve con un Parque Industrial que está al 30 ó al 40% de su producción, en donde cada vez cierran más empresas. Se ve en los corredores industriales que antes te hablaban de inversión y ahora te hablan de que no pueden pagar una cuenta de luz”.

En el Día de la Industria, y después de jornadas en las que la economía nacional fue una de las mayores preocupaciones, Federico Achával, candidato a Intendente de Pilar dijo que “La Argentina está pagando las consecuencias de un modelo que hace 4 años gobierna para los mercados y no para prender la economía”.