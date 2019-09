“En agosto, más del 50% de los pilarenses lo eligieron a Achával y probablemente en octubre esta situación se reitere o amplíe. Pero Ducoté, como ya lo manifestó, no quiere aceptar eso y está dispuesto a hacer cualquier cosa para intentar revertir lo irreversible. Desde el Frente de Todos no vamos a permitir que dilapiden los recursos municipales ”, finalizó.

“Lo que plantea básicamente este proyecto es una transición ordenada, que limite grandes contrataciones que no se sabe si redundarán en beneficio de la gente o serán usadas con fines electorales y que evite el desvío de fondos mediante mecanismos como el cambio de partidas presupuestarias, entre otras cosas”, dijo.

“El sábado inicia nuevamente la campaña electoral, y no podemos dejar que Ducoté llene de cartelería y publicidad las calles de nuestro distrito para convencer a la gente de que va a hacer lo que no hizo en 4 años, y que encima lo pague con fondos de gestión”, afirmó el edil.

Asimismo, Laurent manifestó: “Ni el próximo Intendente ni el pueblo de Pilar deben pagar los platos rotos de una gestión que no funcionó durante cuatro años, y que además, en los últimos dos meses pretende asumir compromisos que después no le va a tocar cumplir. Nos preocupa que sabiendo que es una elección irrecuperable se genere un proceso de despilfarro y administración dudosa”.

El proyecto no interviene en lo que es la resolución de tareas diarias y fundamentales del Municipio, pero sí en lo que tiene que ver con la protección del patrimonio municipal y con las grandes contrataciones de servicios. En ese sentido, establece que “no se pueden ceder, donar o canjear bienes del Estado municipal”, y en cuanto a las licitaciones dice que “no se pueden iniciar procesos de contrataciones o renovaciones que comprometan recursos de presupuestos futuros sin que lo autorice el HCD”.

“Queremos evitar que durante estos dos meses de campaña, el intendente Nicolás Ducoté convierta a Pilar en tierra arrasada. Se trata de cuidar recursos que son públicos para que en diciembre no tengamos un Municipio devastado, siendo que además va a haber que hacerle frente a una situación social y económica muy delicada”, sostuvo Laurent.