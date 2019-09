El intendente de Malvinas Argentinas supervisó la obra de construcción de nuevas aulas de la Escuela Secundaria 8. Los alumnos lo recibieron y aprovecharon para pedirle selfies al funcionario. Hay un proyecto para poder seguir ampliando el establecimiento a futuro.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la Escuela Secundaria 8 de la localidad de Villa de Mayo. Allí se trabaja en la construcción de dos nuevas aulas para brindar comodidad a estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa en general.

El jefe comunal, afirmó: “Era un pedido que venían haciendo hace muchos años, teniendo en cuenta el marco que tiene esta gran comunidad educativa, que la matrícula fue creciendo, y por eso trabajamos para ya el año que viene poder tener estas primeras dos aulas de ampliación”.

Nardini recorrió el establecimiento acompañado por directivos de la institución y fue abordado por los alumnos que concurren a la misma para saludarlo y pedirle una selfie como recuerdo. “La buena onda con la que me recibieron los chicos es impresionante. No solo me pidieron una foto, sino que agradecen los avances que se están haciendo en el lugar o en los barrios donde viven. Está bueno que siendo jóvenes reconozcan el esfuerzo de un Estado municipal presente”, dijo.

La idea es poder seguir creciendo y a futuro sumar más espacios en la institución. El intendente explicó: “Hay que prever lo que se viene, teniendo en cuenta la cantidad de chicos que migraron de la educación privada a la pública. Recién los directivos nos planteaban que hay muchos adolescentes que ya son papás y se les complica la posibilidad de seguir estudiando. Hay que evaluar la idea de poder llevar adelante un aula maternal, desde 45 días hasta 3 años, y articular con el jardín que está muy cerca para brindar a los jóvenes sigan estudiando”.

“La creación de la Subsecretaría de Educación fue un complemento muy importante para hacer de soporte al Consejo Escolar. Logramos generar sinergia para que las cosas avancen y resolver problemas importantes y estructurales que tenían los establecimientos públicos, sabiendo que todavía falta pero seguimos trabajando al ver las necesidades que nos marcan los docentes”, finalizó Leo Nardini.