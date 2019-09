A través del INET y el COPRET, se hizo entrega de 12 impresoras tridimensionales a establecimientos educativos de Pilar, José C. Paz, Hurlingham y Vicente López. El distrito recibió 8 de estas impresoras, 3 para el Centro de Formación Profesional de Lagomarsino, una para el Centro de Formación Profesional 405, 2 para el Colegio Mano Amiga, una para la Escuela Secundaria 22 y una para la Secundaria 9.

