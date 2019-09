Por su parte, la secretaria Núñez dijo que era un día especial. “Tengo sólo palabras de agradecimiento hacia el intendente que en el 2015 decidió hacerse cargo del hospital, de su personal y de sus recursos, no son momentos fáciles porque la demanda crece porque hay más gente que no puede pagar más una pre paga o está sin obra social y nosotros podemos seguir dando respuestas porque existe la decisión política de que así sea”, afirmó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com