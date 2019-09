Los resultados definitivos de Tres de Febrero no modificaron en gran medida los números conocidos horas...

Sobre el rol de las mujeres en la política marcó que “las feministas no tenemos que hablar todo el tiempo de feminismo, tenemos que hablar de economía, de tácticas y estrategias políticas, y la perspectiva feminista va a estar presente”.

“La confluencia de la militancia territorial con el feminismo es lo más revolucionario que tenemos hoy. Me parece que estamos en un momento de la historia donde se están cambiando paradigmas de como pensarnos en la política y construir desde la militancia con diversas identidades para lograr objetivos comunes”, aseguro la candidata a concejal de San Martín.