“Las obras son fundamentales para el desarrollo de cada barrio, en San Miguel la prueba es concreta con la de barrio Mitre, que nos está permitiendo llevar adelante Trujui, Parque La Gloria y Manuelita”, sostuvo el jefe comunal, quien además anunció trabajos en “Don Alfonso, San Antonio y Mariló”. “Tal vez son molestas y después se tapan. Políticamente tal vez no tienen tanto resultado pero ayudan”, agregó.

Méndez se mostró “contento por este tipo de evento” y por “la presencia de muchos vecinos”. “Hay muchas actividades que pusimos en conjunto con el Ministerio de Transporte, además de la posibilidad concreta de hacer DNI y pasaportes, además de entretenimientos para las familias porque la idea es que no solo se disfrute la calle sino el día”, comentó.