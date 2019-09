Villa Rosa festejó sus fiestas patronales junto a miles de vecinos que durante todo el día disfrutaron de la tradicional procesión, el desfile cívico y gran cantidad de artistas locales que desplegaron su talento sobre el escenario. La jornada cerró a puro baile con Nolberto Alkla.

El intendente Nicolás Ducoté participó de las actividades, iniciando con el izamiento de bandera en la parroquia Santa Rosa de Lima y la santa misa, celebrada por el padre José “Pepín” Estrada y el obispo de Zárate Campana, Pedro María Laxague.

Luego, se realizó la procesión, llevando la imagen de Santa Rosa de Lima hasta la Plaza Eva Perón. Ya en el escenario, se desarrolló el acto protocolar y el desfile cívico, del que participaron veteranos de Malvinas, centros de jubilados, instituciones educativas y deportivas, escuelas municipales, Bomberos Voluntarios, instituciones de la sociedad civil, centros de murga y centros tradicionalistas.

Así, Ducoté destacó: “Este es un día de fiesta, nos tocó una jornada maravillosa para disfrutar en familia. Conversamos con los vecinos de cómo está progresando Villa Rosa, las obras de asfalto, veredas, las mejoras en el centro de salud, la red de gas en Luchetti y todo lo que se viene por delante, porque cada barrio de Villa Rosa va a seguir viendo obras que realmente transforman la vida de las familias”.

Luego del mediodía el escenario se abrió para gran cantidad de artistas locales que desplegaron su talento en el escenario, con distintos ritmos de música y baile. Se destacó también el paseo artesanal, y los puestos gastronómicos, a cargo de las instituciones. Asimismo, en el Camión Sanitario se estuvieron aplicando vacunas a los vecinos.

Por su parte, la secretaria general del Municipio, Lucía Ravina, señalo: “Hoy, además de la celebración, tuvimos 30 puestos gastronómicos de distintas instituciones de la localidad y otros 30 de artesanos que le sumaron a fiesta una atracción más. El fin de semana que viene tendremos la patronal de Alberti y el programa AcercArte en Bianea, con una programación muy interesante para todos los vecinos”.

Como reina de Villa Rosa fue coronada Selena Mereles, en tanto la primera princesa fue Sheila Herrera y la segunda Milagros Domínguez. Verónica Rodríguez fue elegida Miss Simpatía y Milagros García, Miss Elegancia.

Tras el desfile y coronación, la flamante reina dijo: “No lo puedo creer. Estaba muy nerviosa antes de subir al escenario, no me lo esperaba, y es algo muy lindo. Me enorgullece poder representar a Villa Rosa, me pone muy contenta haber ganado. Ahora voy a participar en Pilar, no pienso en ganar, sino en disfrutar el momento”.

El cierre lo puso Nolberto Alkla, que con sus éxitos hizo bailar y cantar a miles de vecinos. Antes de subir al escenario, dijo: “Estoy contento de estar acá, de que la gente me haya elegido para cerrar esta fiesta tan importante en Villa Rosa. Quiero que la gente se lleve todo lo mejor. Vamos a hacer un gran show. Estamos presentando un nuevo disco, el número 16, así que muy contento”.

Estuvieron presentes además, el presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Trindade; el presidente del Consejo Escolar, Pablo Donoso; el subsecretario de Gestión Territorial, Juan Manuel Moraco; la subsecretaria de Educación, Sonia Stegmann; el director de Prevención de Adicciones, Daniel Agostino; la directora de Universidades y Terciarios, María Rosa Batalla; el director de Turismo, Fabián Martínez; la directora de Escuelas Municipales, Pilar Ferrón; la coordinadora del Envión, Carla Brites; los concejales Inés Ricci, Juan Manuel Quintana y Mariel Ros; el consejero escolar, Fernando D’auria; la jefa distrital de Educación, Silvana Aloe Paludi; y los referentes Andrés Rodríguez, Analía Leiva, María Campos, Marcelo López, Mara Fernández y Patricia Íbalo, entre otras autoridades.