“Estamos sumamente felices por cómo han dejado la plaza. Esto da ganas de seguir adelante y apostar a esta gestión que hace mucho por Tigre”, manifestó Elizabeth, vecina de Las Tunas. A su tiempo, Susana, agradeció al Municipio y comentó: “Esto es algo hermoso y me gustaría que la gente tome conciencia y trate de cuidar el espacio”.

En esa misma línea, el jefe comunal señaló: “En poco tiempo los argentinos vamos a tener un Presidente a la altura de las circunstancias. Estamos convencidos que comenzará un camino de trabajo, crecimiento y dignidad para los vecinos de Tigre que no la están pasando bien”.