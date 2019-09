La agenda comenzará el lunes 2, en Hernán Cortés y Laprida, barrio Almirante Brown, El Talar; y continuará el martes en Lucio Mansilla y Freire, Las Tunas, General Pacheco. El miércoles, el móvil estará en F. Luis Beltrán y José C. Paz, Rincón de Milberg; y el jueves en el Canal Rompani, del Delta. La semana culminará el viernes, en la Plaza Manuel Belgrano, ubicada en España, entre Arata y Rosario, en Don Torcuato.

This site is protected by wp-copyrightpro.com