El intendente de Malvinas Argentinas aplastó al ex barón Jesús Cariglino, a quien le sacó 75 mil...

La conducción del evento estuvo a cargo de Leandro “Chino” Leunis. Hubo shows deportivos y musicales de los cuales pudieron disfrutar las familias.Además, estuvieron presentes el diputado nacional Daniel Arroyo; el senador provincial Luis Omar Vivona; el ex secretario de Deporte de la Nación y candidato a legislador por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Morresi; y el medallista en jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Braian Toledo, entre otros.

El jefe comunal afirmó que “este es un nuevo sueño cumplido para todos, de poder contar con el segundo polideportivo municipal”. “Lo logramos por la gran administración de recursos, somos un Municipio que trabaja para esto, devolver el impuesto de los vecinos con obras. No prometimos algo en vano, sino con una realidad que tiene que ver con la inclusión al deporte de toda la familia”, agregó.