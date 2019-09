El corte de boleta en José C. Paz fue importante y el intendente no tuvo la misma performance que los...

“Nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas, no hay ningún impedimento al comercio exterior y no hay restricciones sobre viajes”, aclaran desde Estado. Asimismo indican que los bancos estarán habilitados para extender su horario hasta las 17 horas por un mes.

Desde este lunes, el Banco Central “establecerá los supuestos en los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y las transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las personas jurídicas”, indica artículo 2 del decreto. En concreto: Las personas físicas no podrán comprar más de USD 10.000 por mes, mientras que no podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de USD 10.000 por persona por mes.

Este domingo se conoció el Decreto de Necesidad y Urgencia 609/2019 que busca “establecer ciertas reglas extraordinarias y transitorias relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios, con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios”. Las personas físicas no podrán comprar más de USD 10.000 por mes.