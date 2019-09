Mientras los dispositivos de video vigilancia continuaban registrando la situación, el sujeto ingresó en dos domicilios más que se encontraban vacíos, pero no logró sustraer pertenencias. Finalmente, el sospechoso se ocultó en su propia casa, pero no por mucho tiempo. Los agentes del COT y el Comando Patrulla lo aprehendieron y los trasladaron a la dependencia de jurisdicción para que ser puestos a disposición de la Justicia.

This site is protected by wp-copyrightpro.com