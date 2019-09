¿El resto de las fuerzas? Consenso Federal se ubicó tercero, con 4.816 votos; seguido por NOS, con 4.028, votos en su mayoría vinculados a un oscuro pasado, ya que el candidato a intendente del espacio es Maximiliano Patti, hijo del dos veces intendente y ex policía escobarense -condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad- Luis Abelardo Patti.

This site is protected by wp-copyrightpro.com