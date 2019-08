El corte de boleta en José C. Paz fue importante y el intendente no tuvo la misma performance que los candidatos nacionales y provinciales. No obstante, ganó ampliamente a la propuesta local de Juntos por el Cambio.

El conteo de votos final arrojó que 108.948 vecinos paceños eligieron al candidato a presidente Alberto Fernández, de los cuales 92.857 optaron por Ishii.

Juntos por el Cambio de José C. Paz tuvo corte a favor. Ezequiel Pazos logró 6 mil votos más que Mauricio Macri. 29.838 electores logró el presidente mientras que el concejal local llegó a los 35.672

En porcentuales, Mario Ishii alcanzó el 62%, y Ezequiel Pazos, el 24 por ciento.

El lavagnismo, con cuatro listas compitiendo en la PASO tuvo un 6 por ciento de acompañamiento.